Israele | Tajani | “Due italiani dispersi | forse ostaggi a Gaza”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 10 ottobre 2023) Da 48 ore duesonoinin seguito all’attacco di Hamas. “Si tratta di due cittadini, marito e moglie. Hanno anche passaporto israeliano, quindi con doppia cittadinanza che erano nel kibbutz di Beeri e che non rispondono all’appello e che non sono rintracciabili“. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio, aggiungendo che “insieme alle autorità israeliane stiamo verificando dove sono e cosa può essere loro accaduto. Probabilmente sono stati presi ino oppure risultano, non abbiamo ancora la certezza“. Intantosi prepara all‘assedio divia terra. Tel Aviv ha già tagliato gli approvvigionamenti di luce, gas e cibo nella Striscia. Ma l’ONU avverte: “L’assedio ...