Israele | Tajani | circa 1 000 italiani non registrati da rimpatriare

(Di martedì 10 ottobre 2023) "Non abbiamo notizie esatte e certe deglipresenti perché molti non sononelle app Viaggiare Sicuri o del ministero degli Esteri, quindi ogni tanto si manifesta la presenza di ...

... il ministro degli Esteri Antonioha detto di augurarsi che 'non siano prigionieri nella ... in un'informativa alla Camera ha poi spiegato che 'gli italiani residenti' in'sono oltre ...... negoziata direttamente tra le parti, in linea con i parametri stabiliti dal diritto internazionale", le parole del ministroalla Camera. / WebTv Camera

Israele, Tajani: Sola via per la pace è soluzione a due Stati ilmessaggero.it

La Camera impegna il governo "ad agire per evitare che arrivino fondi a Hamas - attraverso canali istituzionali, organizzazioni ...La calma apparente lungo il confine interrotta da scontri ancora contenuti fra difesa israeliana e forze di Hezbollah, che contano le prime vittime. L'assenza ...