“Israele Stato fascista”. E la piazza rossa che sta con Hamas vomita insulti anche contro Meloni

"La creazione di uno Stato palestinese e' la strada piu' sicura per risolvere tutti i problemi che stanno scoppiando in quella parte del mondo. Non possiamo essere d'accordo con chi sostiene che la ...

Intanto il segretario diBlinken prevede di arrivare ingiovedì per incontrare alti leader israeliani.La maggioranza, si legge, ''condivide la ferma condanna già espressa dal governo italiano della brutale aggressione di Hamas contro il territorio e i cittadini dellodi, contravvenendo ...

Gaza sotto attacco. Razzi su Ashkelon da Hamas. 40 bambini uccisi in un kibbutz, anche decapitati - Telefonata tra Erdogan e Putin su crisi Israele-Palestina - Telefonata tra Erdogan e Putin su crisi Israele-Palestina RaiNews

Striscia di Gaza: che cos’è e chi controlla la porzione di territorio tra Israele ed Egitto Il Fatto Quotidiano

ma saremo più precisi nei prossimi giorni prima della vendita dei biglietti dei singoli spettacoli che partirà per "Natale in Casa Cupiello" dal 17 ottobre e per tutti altri dal 27 ottobre." Numeri ...Le sue parole sono chiarissime: “Partecipo a queste manifestazioni da 43 anni, la Palestina deve autodeterminarsi e poter avere un suo stato. Israele è un regime fascista che non rispetta le ...