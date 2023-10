Israele si aspetta una guerra regionale | anche con l’Iran

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’impreparazione dei servizi di intelligence e dell’esercito israeliani dinanzi all’attacco di sabato da parte di Hamas, il ruolo dele le prospettive di un allargamento del conflitto fino ad una, avvalorate dalle parole di Netanyahu ieri sera e dall’enorme mobilitazione in. Ne abbiamo parlato con Lion Udler, analista di intelligence israeliano ed esperto di antiterrorismo. Fallimento di intelligence TOMMASO ALESSANDRO DE FILIPPO: Cosa non ha funzionato nell’intelligence e nell’esercito israeliani, al punto da sottovalutare la minaccia di un attacco di così vasta portata da parte di Hamas? LION UDLER: Essendo sabato il giorno dello Shabat (ovvero del riposo) in, la presenza dei soldati israeliani sui fronti di potenziale conflitto con i palestinesi era ...