Israele | “Ripreso il controllo del confine con Gaza” Hamas | “Sorpresi dal successo dell’operazione” Bin Salman | “Noi al fianco dei palestinesi”

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ieri sera colloquio tra Biden, Meloni, Macron, Scholz e Sunak: dai 5 leader “fermo sostegno ae condanna di”. Usa e alleati affermano di riconoscere “le legittime aspirazioni del popolo palestinese” ma che “sosterranno” lo Stato ebraico “nei suoi sforzi per difendersi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nel frattempo l'esercito israeliano ha comunicato di aver"il pieno controllo" del confine ... Da quando è iniziato l'attacco di sabato mattina l'esercito diha recuperato 'circa 1.500 ...L'esercito israeliano hail pieno controllo del confine con la Striscia di Gaza, dopo l'assalto di sabato mattina da ... Solo al rave attaccato da Hamas in, vicino al confine con la ...

Israele: "Ripreso il controllo del confine con Gaza". Hamas: "Sorpresi dal successo dell'operazione". Bin Salman: "Noi ... Il Fatto Quotidiano

Israele: «Ripreso pieno controllo del confine con Gaza». Hamas minaccia: «Ogni attacco ai civili, uccideremo u ilmessaggero.it

Israele ha annunciato di aver colpito 200 obiettivi di Hamas a Gaza e di aver trovato i corpi di 1.500 terroristi.Situazione delicata in Israele, dove Hamas minaccia di uccidere gli ostaggi per ogni attacco improvviso. Continua la violenza in Israele, dove il 7 ottobre Hamas ha lanciato un attacco imponente con ...