... ha fatto operazioni di liberazione fino in Africa - ricorda- Qui siamo di fronte all'enormità dell'operazione e dell'umiliazione subita da. Questo temo che gli ostaggi lo sentano: ...Estratto dell'articolo di Domenicoper 'La Stampa' guerra dello yom kippur 1 Cinquanta anni fa l'attacco coincise con il giorno della espiazione, Yom Kippur, la più solenne delle feste ebraiche, quando il fedele si spoglia di ...

Israele: Quirico a La7, vi racconto il dramma vissuto in queste ore dagli ostaggi TGLA7

Chi è l’aggressore di Israele Hamas o i palestinesi tutti Avvenire

Domenico Quirico (La Stampa): "L'angoscia progressivamente cresce, c'è uno scivolamento in quella che è l'unica possibilità del sequestrato, ovvero del sentirsi così totalmente solo da non provare più ...Omer è nella Gaza assediata come mai, dove Israele combatte oggi la battaglia più dura. «Era lì al kibbutz da venerdì, avevano ballato fino all’alba. Sebbene abbia solo ventun’anni, Omer è un deejey ...