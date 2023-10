Israele | Patrick Zaki | “Sto con la Palestina e non con Hamas”

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il post dello studente egiziano dopo le polemiche per l'attacco a Netanyahu “Nel conflittonessuno può essere ritenuto come filo-se sostiene la. Non sono con”.si esprime così su X, dopo le critiche ricevute da diversi utenti per la posizione assunta dopo l’attacco sferrato dacontro, studente dell’università di Bologna detenuto in Egitto tra il 2020 e il 2021, in un post nei giorni scorsi aveva definito il premier israeliano Benjamin Netanyahu “un serial killer” che “cerca di convincere la comunità internazionale che rispetta le convenzioni internazionali, per legalizzare l’uccisione di civili”. “Sembrerebbe che assumere la posizione di ...

...studente egiziano dopo le polemiche per l'attacco a Netanyahu "Nel conflitto- Palestina nessuno può essere ritenuto come filo - Hamas se sostiene la Palestina. Non sono con Hamas" ....Orrore in, la "bomba -Zaki" travolge Fabio Fazio: come la mettiamo

Israele, Patrick Zaki condanna gli attacchi a Gaza e definisce Netanyahu un 'serial killer' TGLA7

Israele, Patrick Zaki: "Sono per Palestina e non per Hamas" Adnkronos

"Nel conflitto Israele-Palestina nessuno può essere ritenuto come filo-Hamas se sostiene la Palestina. Non sono con Hamas". Patrick Zaki si esprime così su X, dopo le critiche ricevute da diversi ...In diretta da Gerusalemme, davanti alla residenza presidenziale, l'inviata del TG La7 Silvia Brasca ricostruisce il quadro in continuo mutamento in Israele. Il presidente Issac Herzog incontrerà oggi ...