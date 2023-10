Israele | padre Faltas vicario Terra Santa | “Basta con le armi e il parteggiare per l’uno o l’altro La comunità internazionale intervenga”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023)Ibrahimè un frate francescano egiziano noto in tutto il mondo per la sua instancabile opera nelle terre devastate dal conflitto tra israeliani e palestinesi. Eletto lo scorso annogenerale della Custodia didi Gerusalemme, il religioso, da 35 anni impegnato quotidianamente nel promuovere il dialogo tra israeliani e palestinesi, è stato viceparroco a Betlemme, parroco a Gerusalemme e responsabile dello Status Quo della Basilica della Natività. Nel 2002 venne sequestrato nell’assalto armato degli israeliani alla Chiesa della Natività di Betlemme dove, nel corso dei 39 giorni di occupazione, fece da mediatore tra le due parti in conflitto. Intervistato da Alessandro Milan, nella trasmissione Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24),...