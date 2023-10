Israele | Offensiva totale contro Gaza Oltre 1000 morti per attacco Hamas

- Notte di bombardamenti, attacchi via aria e via mare su Gaza. Si prepara l'via terra. 1600 vittime. Ansia per i civili e gli ...si prepara all'"totale" nella guerra contro Hamas, preannunciando l'azione contro la Striscia di Gaza. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, citato dall'emittente Channel ...

Israele, la “guerra asimmetrica” dei miliziani: così l’offensiva ha mandato in tilt le difese hi-tech la Repubblica

E’ spietata e crudele l’offensiva militare di Israele contro i palestinesi nella Striscia di Gaza. Numerosi attacchi aerei, raid missilistici, stanno di fatto radendo al suolo le città nel fazzoletto ...“Questo è il nostro 11 settembre” dice l’ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite Gilad Erdan poco prima del Consiglio di sicurezza che nella ...