Israele | Meloni in visita alla sinagoga di Roma

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 10 ottobre 2023) La presidente del Consiglio Giorgiasi è recata oggi 10 ottobre indiper portare la propria solidarietàcomunità ebraica. La premier ha incontrato il Rabbino capo Sandro Di Segni con il quale si è intrattenuta per circa un’ora prima di lasciare il Tempio. All’indomani dell’attacco di Hamas controla presidente del Consiglio, Giorgiaaveva espresso la vicinanza dell’Italia allo Stato ebraico in una telefonica con il premier israeliano Benjamin Netanyahu in cui aveva ribadito la piena solidarietà del Governo italiano per gli attacchi subiti assicurando chelavorerà con i partner internazionali per coordinare il sostegno. E ieri sera infattia una ...