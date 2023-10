Israele | Mario Venezia | “Sabato 260 giovani uccisi inermi Ciò dà la misura di Hamas” | VIDEO

Leggi su notizie

(Di martedì 10 ottobre 2023)è il figlio di Shlomo. Nell’ottobre del 2005 metteva di nuovo per la prima volta piede nei campi di sterminio di Birkenau. Lui che dell’Olocausto era un sopravvissuto. Oggiera in Campidoglio per ricordare che il prossimo 16 di ottobre ricorreranno gli 80 anni del rastrellamento del ghetto. Lo abbiamo intervistato sugli attentati dia Gaza. A margine della conferenza stampa andata in scena in Campidoglio per ricordare il rastrellamento del 16 ottobre del 1943,è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Notizie.com, commentando il dramma del passato e analizzando quello attuale: “Si tratta di un evento decisamente drammatico, soprattutto perché lo viviamo nel contemporaneo. Mentre il 16 ottobre, ...