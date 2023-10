Israele | l’ex ambasciatrice Basile | “La mediazione è possibile se si riconoscono le cause di un conflitto Ma l’Europa è inesistente” Su La7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) “Molte volte si parla di aggredito e di aggressore ma il diritto internazionale non è statico. Il diritto internazionale ha bisogno di una prospettiva storica. Quindi, è chiaro che oggi siamo inorriditi di fronte alla barbarie di Hamas, però dobbiamo ricostruire storicamente il motivo per cui è nato Hamas“. Sono le parole di Elena, scrittrice ed ex, che a Otto e mezzo (La7) ripercorre i punti salienti della sua analisi pubblicata sul Fatto Quotidiano circa i problemi mai risolti tra israeliani e palestinesi. E aggiunge: “Quando oggi si parla del sacrosanto diritto didi difendersi, si tende a mistificare la realtà, perché nessuno mette in dubbio questo diritto. Viene messo in dubbio il diritto didi non applicare le risoluzioni Onu, di non rispettare le regole di potenza occupante, ...