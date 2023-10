Israele | l’estrema destra ‘libera’ Netanyahu | si va verso un governo di unità nazionale con le opposizioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Mentre un’ampia fetta dell’opinione pubblica israeliana critica apertamente le politiche messe in atto dal, con leche chiedono le sue dimissioni da premier d’, Benjaminprova a salvarsi politicamente liberandosi dagli ingombranti alleati di estrema, che con lui hanno guidato l’esecutivo, ottenendo da questi il via libera alla formazione di undiinsieme alle. La richiesta era arrivata direttamente dal primo ministro il 9 ottobre: “Faccio appello ai partiti dell’opposizione per undi emergenzama senza precondizioni – aveva dichiarato in diretta tv parlando del conflitto esploso con Hamas – Il popolo è ...