Israele | l' ansia per gli ostaggi e le accuse al governo nel racconto dell' inviata del TG La7

(Di martedì 10 ottobre 2023) In diretta da Gerusalemme , davanti alla residenza presidenziale, l'del TG La7 Silvia Brasca ricostruisce il quadro in continuo mutamento in. Il presidente Issac Herzog incontrerà oggi una delegazione di famigliari deglinelle mani di Hamas ea Jihad, ...

La7.it - In diretta da Gerusalemme , davanti alla residenza presidenziale, l'inviata del TG La7 Silvia Brasca ricostruisce il quadro in continuo mutamento in. Il presidente Issac Herzog ......Hirsch - promettendo di creare 'un meccanismo efficace' per aiutare 'tutte le famiglie inper ... l'incriminazione per evasione fiscale in, avevano fatto saltare la candidatura. ...

Israele: l'ansia per gli ostaggi e le accuse al governo nel racconto ... TGLA7

Notte di bombardamenti, attacchi via aria e via mare su Gaza. Si prepara l'offensiva via terra. 1600 vittime. Ansia per i civili e gli ostaggi TGLA7

La Farnesia sta lavorando per raccogliere informazioni sui due italiani dispersi ad Israele, si pensa siano prigionieri di Hamas ...In diretta da Gerusalemme, davanti alla residenza presidenziale, l'inviata del TG La7 Silvia Brasca ricostruisce il quadro in continuo mutamento in Israele. Il presidente Issac Herzog incontrerà oggi ...