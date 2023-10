Israele | la storia di Inbal | una donna salva il kibbutz | uccisi 25 uomini di Hamas

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – Unaundall'attacco di. Venticinque anni, ex militare dell'esercito diLiberman è la primaa essere nominata responsabile della sicurezza di un. Ma il suo nome non è salito agli onori della cronaca per questo, bensì perché, imbracciato un fucile, è riuscita a garantire la sicurezza del suoal confine con la Striscia di Gaza, quello di Nir-Am. Solo lei, si legge sui media israeliani che ne lodano l'erosimo, ha neutralizzato 25 miliziani diimpedendo loro di entrare nell'insediamento. E, di fatto,ndo tutte le persone che ci vivono. IlNir Am è praticamente l'unico al confine con la Striscia ...