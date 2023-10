Israele | La Russa | Bandiera proiettata sulla facciata del Senato

(Di martedì 10 ottobre 2023) "Tra qualche minuto sara'esterna dellaisraeliana con un apposito proiettore - quindi non solo i colori, ma proprio la- come segno tangibile della ...

E' la solidarieta' che esprimiamo a. Credo che un applauso in questo caso possa starci". Cosi' in Aula al Senato il presidente Ignazio laprima di dare la parola al ministro degli ...Dopo l'annuncio in Aula al Senato da parte del presidente Ignazio La, la bandiera diviene proiettata sulla facciata esterna di Palazzo Madama con un apposito proiettore in segno di solidarieta'. (NPK) 10 ottobre 2023

La guerra contro Israele e contro l’Ucraina sono un unico fronte con Iran e Russia sempre alleate Il Foglio

Lo scontro tra Israele e Hezbollah in Libano investirebbe i soldati italiani ... Meloni ha sempre dichiarato che la guerra in Ucraina si risolve con il ritiro dei russi dai territori occupati, ...Chiuso un giacimento di gas vicino Gaza e si sospetta il sabotaggio di un impianto in Finlandia. Il prezzo del gas naturale sale: batosta in arrivo sulle bollette.