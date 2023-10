Israele | il ministro Valditara annuncia | “Andremo fino in fondo”

Leggi su notizie

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ilin un’intervista su ‘Libero’ conferma la sua volontà di andareinper mettere fine agli slogan contro. All’interno della guerra che si sta combattendo inc’è un’altra partita che si sta giocando in Europa (e non solo). Il conflitto, infatti, ha ormai diviso in due il mondo con persone che sono a favore di Tel Aviv e altri che stanno appoggiando ormai da giorni l’iniziativa decisa da Hamas. Ilintervistato da ‘Libero’ – Notizie.com – © AnsaQuesta divisione è presente anche in Italia e ilin un’intervista a Libero conferma che il governo ha le idee chiare su come muoversi in questi casi: “Chi giustifica ed esalta chi sgozza bambini, ...