Israele | i bombardamenti visti dalla finestra | video

(Di martedì 10 ottobre 2023) Colonne di fumo, voci concitate e poi le esplosioni: lo scenariodi questo appartamento, in cui si intravedono stralci di vita comune, sembra quasi irreale.

... dopo iquesta guerra ora potrebbe diventare un combattimento casa per casa. Cerchiamo di capire allora come si sta sviluppando la guerra- Hamas , aiutandoci con delle mappe ...Sono state tagliate le forniture di energia, cibo, acqua e carburante mentre continuano i, ma per i civili è difficile ...

Come è fatto l’assedio israeliano a Gaza Il Post

Dalla Striscia di Gaza è partita una pioggia di razzi verso Israele. Secondo Hamas si tratterebbe addirittura di 5.000 razzi. Credo che lo scopo di questo enorme numero sia quello di saturare le capac ...Le ripercussioni nel “versante nord”, dove oggi si respira un clima di calma apparente. Il monito di Washington a Hezbollah perché si tenga alla larga dai combattimenti. Sette miliz ...