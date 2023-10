Israele-Hamas | orrore a Kfar Aza | uccisi 40 bimbi e neonati | alcuni decapitati

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un altrosi aggiunge nella guerra tra. Il kibbutz diAza, una comunità rurale vicino al confine con Gaza, è stato attaccato da una settantina di miliziani di, secondo le ultime news di oggi 10 ottobre 2023. Una quarantina die bambini piccoli sono statisono stati. E' quanto riferisce l'emittente israeliana I24 news, dopo chegiornalisti sono stati fatti entrare in questa comunità, mentre i soldati stanno rimuovendo i cadaveri delle vittime, di cui si ignora ancora il totale. "Non è una guerra, un campo di battaglia. Vedete i, la madre, il padre, nei loro letti, nelle stanze protette, e come i terroristi li ...

Un altro orrore si aggiunge nella guerra tra. La comunità rurale vicino al confine con Gaza è stata attaccata da miliziani di. Ora nel villaggio vi è un forte odore di morte

Gaza sotto attacco. Razzi su Ashkelon da Hamas. 40 bambini uccisi in un kibbutz, anche decapitati - Commissario Onu per i diritti umani: Scioccato da esecuzioni di massa in Israele - Commissario Onu per i diritti umani: Scioccato da esecuzioni di massa in Isr RaiNews

Israele-Hamas, assedio a Gaza. Ultimatum Hamas: razzi verso Tel Aviv Sky Tg24

(Agenzia Vista) "La nostra iniziativa arriva in un momento drammatico. Il nostro pensiero e vicinanza va ad Israele, vittima di ...16.40 Oltre 1.000 morti in Israele,830 a Gaza Al quarto giorno di guerra risuonano le sirene in diverse città di Israele. L'esercito israeliano prosegue gli at- tacchi aerei nella Striscia di Gaza.I- ...