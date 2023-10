Israele-Hamas in guerra | le notizie di oggi | Gaza assediata | palestinesi in fuga al confine con l' Egitto Ultimatum di Hamas agli abitanti di Ashkelon sud di Israele

...unico responsabile che è. Il gruppo terroristico ha rivendicato la paternità dell'attacco e lanciato l'appello ad altre formazioni militari radicali ad unirsi alla mobilitazione contro"....unico responsabile che è. Il gruppo terroristico ha rivendicato la paternità dell'attacco e lanciato l'appello ad altre formazioni militari radicali ad unirsi alla mobilitazione contro".

Hamas: “sorpresi dal grande crollo d’Israele”. Le cause Pochi militari al confine e flop… Il Fatto Quotidiano

Attacco Israele, alla scoperta di Hamas: cos'è Quali sono gli obiettivi ilmessaggero.it

Roma, 10 ott. (askanews) - "Per questa folle spirale di violenza è chiaro c'è un solo e unico responsabile" delle violenze in Medio Oriente, "è Hamas". Lo ha dichiarato oggi il vicepremier e ministro ...Centinaia di morti, la distruzione causata dal conflitto, i rapporti ormai deteriorati con Israele, la certezza di non veder migliorare le proprie condizioni, la probabilità di non ottenere accordi di ...