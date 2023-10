Israele-Hamas in guerra | le notizie di oggi | Gaza assediata | palestinesi in fuga al confine con l' Egitto Israele | trovati i corpi di 1500 miliziani di Hamas

(Di martedì 10 ottobre 2023) Le ultime news sullatradi martedì 10 ottobre, in diretta.: «L'obiettivo è l'annientamento di». La Guida suprema dell’Iran Khamenei: «Baciamo le mani di chi ha pianificato l'operazione»

Gli Emirati siedono, dal 2020, al tavolo con, mediatore Washington, degli "Accordi di Abramo". Negli anni la vera forza diè diventata questo reticolo di associazioni benefiche di ...Quella dell' Algeria , attuale primo fornitore di gas naturale al nostro Paese, è stata tra le voci più forti a sostegno di, dopo l'attacco sferrato contro. Nell'elenco dei partner c'è ...

Israele lancia l’assedio totale: stop a cibo, luce, benzina a Gaza. Hamas: basta bombe, o uccideremo gli osta… La Stampa

Israele riprende controllo confine e consiglia ai palestinesi di lasciare Gaza. Hamas: un ... Il Sole 24 ORE

Lo ha detto il leader politico di Hamas Ismail Haniyeh, come riferisce Haaretz. (ANSA). Hamas è pronta a combattere una lunga guerra con Israele e utilizzerà le decine di ostaggi tenuti a Gaza per ...Gli aggiornamenti sul conflitto Israele-Hamas, in diretta È circondata, sotto assedio, con pochi punti di passaggio, una delle aree tra le più popolose al mondo. I palestinesi hanno trovato allora ...