Israele-Hamas in guerra | le notizie di oggi | Gaza assediata | palestinesi in fuga al confine con l' Egitto Israele | i corpi morti di 1500 miliziani di Hamas

Nelle motivazioni dell'ennesima protesta studentesca, nessuna menzione alle violenze perpetrate nelle ultime ore controe agli attacchi terroristici dei fondamentalisti di. Del resto, ......e opposizione per arrivare a un testo condiviso che condanni senza se e senza ma l'attacco die impegni il governo a ogni sforzo diplomatico per riavviare il processo di pace trae ...

Israele-Hamas in guerra, le notizie di oggi |Gaza assediata, palestinesi in fuga al confine con l'Egitto.... Corriere della Sera

Israele lancia l’assedio totale: stop a cibo, luce, benzina a Gaza. Hamas: basta bombe, o uccideremo gli osta… La Stampa

Ma attenzione: Hamas non rappresenta quelle aspirazioni e non offre altro al popolo palestinese se non altro terrore e spargimenti di sangue. Nei prossimi giorni rimarremo uniti e coordinati, insieme ...(LaPresse) Sono rientrati in Italia i circa 200 italiani che si trovavano in Israele al momento dello scoppio del conflitto ... in vacanza nella città israeliana e rientrato in Italia dopo gli ...