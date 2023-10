Israele-Hamas in guerra | le notizie di oggi |Gaza assediata | palestinesi in fuga al confine con l' Egitto Israele | i corpi morti di 1500 militanti di Hamas nei nostri territori

...e i cortei organizzati in sostegno didopo l'attacco con 5mila missili lanciati dalla Striscia di Gaza MANIFESTAZIONI PERManifestazioni a sostegno die controsi sono ...La carta costitutiva distabilisce che 'non esiste soluzione alla questione palestinese se non nella guerra santa' e ... con l'obiettivo irrinunciabile di 'distruggere'. Per questo l'...

Guerra Israele-Hamas, rischio rialzi per i prezzi di petrolio e gas Cosa sapere Sky Tg24

Lite Severgnini-Basile a La7. “Lei mette sullo stesso piano Israele e Hamas Il Fatto Quotidiano

Israele è pronta a dichiarare la guerra totale ad Hamas invadendo via terra Gaza: la mappa del conflitto e l’attuale bilancio dei morti e dei feriti israeliani e palestinesi. La mappa della guerra in ...L’esercito israeliano considera i due luoghi “come centri terroristici” privilegiati di Hamas da dove sono diretti “un gran numero di attacchi terroristici contro Israele”. Tra gli obiettivi molte ...