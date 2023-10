Israele-Hamas | guerra spaventa i social | oltre 3 milioni di interazioni al giorno

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – Le conversazioni in rete sul conflitto trano i, dove da sabato ad oggi si sono registrate sul tema10di. È quanto emerge da una ricerca diData che, in esclusiva per Adnkronos, ha analizzato le conversazioni in rete nelle ultime 72 ore (LEGGI). A partire dalla mattinata di sabato c’è stato un vero e proprio exploit di pubblicazioni a riguardo:79mila, che hanno generato circa 10di. Il sentiment sulla questione israelo-palestinese è fortemente negativo (74%).che sulla perdita di vite umane, le conversazioni sul tema si concentrano sul timore di un’ulteriore escalation del ...

È quanto emerge da una ricerca di SocialData che, in esclusiva per Adnkronos, ha analizzato le conversazioni in rete nelle ultime 72 ore Le conversazioni in rete sul conflitto traspaventano i social, dove da sabato ad oggi si sono registrate sul tema oltre 10 milioni di interazioni. È quanto emerge da una ricerca di SocialData che, in esclusiva per Adnkronos, ...approfondimento Guerra, il dramma degli ostaggi: cosa sappiamo La paura di nuovi attacchi contro la comunità ebraica francese Eppure, la comunità ebraica francese - la più grande d'...

Israele, attacchi su larga scala a Gaza: «Ripreso pieno controllo del confine». Putin: «Creare Stato palestine ilmessaggero.it

Guerra Israele-Hamas, Gaza sotto assedio: le notizie di oggi. LIVE Sky Tg24

È quanto emerge da una ricerca di SocialData che, in esclusiva per Adnkronos, ha analizzato le conversazioni in rete nelle ultime 72 ore ...I due attori, alla guida del Teatro Blu di Cadegliano, sono appena rientrati in Italia dopo lo scoppio del conflitto: «Brividi nel ripensare al dramma scioccante che abbiamo lasciato» ...