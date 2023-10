“Israele ha diritto di difendersi | Hamas come Isis” | via libera di Biden

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – "ogni nazione nel mondo,ha ildi rispondere. Senza dubbio, ha il dovere di rispondere a questi attacchi feroci". Joe, presidente degli Stati Uniti, si esprime così mentrestringe d'assedio Gaza e prepara l'offensiva dopo l'attacco compiuto da. Quanto fatto daè paragonabile "ai peggiori atti dello Stato Islamico", dicealla Casa Bianca, ripetendo due volte: "Noi stiamo con, noi stiamo con". Oltre mille civili "sono stati massacrati", ci sono notizie "da far rivoltare lo stomaco" di "bambini uccisi, intere famiglie massacrate", "giovani massacrati ad una festa per celebrare la pace. Questo è terrorismo", sottolinea il presidente degli ...

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Ora servono forza, unione e intelligenza politica. Israele ha il diritto di esistere e ha il diritto di difendersi in linea con il diritto internazionale e umanitario". Così la segretaria del Pd Elly Schlein in aula alla ...

... a mettere in campo ogni sforzo, in particolare attraverso l'Unione europea, per ricostruire un processo di pace che riaffermi il diritto di Israele e Palestina a coesistere sulla base dello spirito e ...

L'assedio totale di Gaza è "proibito" dal diritto internazionale umanitario, ha ricordato ad Israele l'Onu da Ginevra, ammonendo che "la portata e la velocità di ciò che sta accadendo nei Territori ...Gli Stati membri hanno mandato un avvertimento a Tel Aviv che aveva annunciato il taglio di rifornimenti, luce, acqua e gas alla Striscia: "Israele ha diritto di difendersi ma nel rispetto del diritto ...