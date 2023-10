“Israele ha diritto di difendersi | Hamas come Isis” | via libera di Biden

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il presidente degli Stati Uniti: "ha ildi rispondere dopo attacchi feroci" “ogni nazione nel mondo,ha ildi rispondere. Senza dubbio, ha il dovere di rispondere a questi attacchi feroci”. Joe, presidente degli Stati Uniti, si esprime così mentrestringe d’assedio Gaza e prepara l’offensiva dopo l’attacco compiuto da. Quanto fatto daè paragonabile “ai peggiori atti dello Stato Islamico”, dicealla Casa Bianca, ripetendo due volte: “Noi stiamo con, noi stiamo con”. Oltre mille civili “sono stati massacrati”, ci sono notizie “da far rivoltare lo stomaco” di “bambini uccisi, intere famiglie ...

Prima Ultim'ora Politica Economia Dall'Italia Dal Mondo Culture 10/10 16:40 Oltre 1.000 morti in Israele,830 a Gaza 10/10 16:40 Oltre 1.000 morti in Israele,770 a Gaza ...Questi dati, forniti dall’associazione per i diritti umani Ovd-Info ... Anche dietro la mossa iraniana contro Israele, realizzata tramite Hamas, si deve leggere tutta la ferocia e l’affanno di una ...