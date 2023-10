'È ancora troppo presto' per capite gli effetti sull'economia dal conflitto ine nelle striscia di Gaza . Lo ha detto il capo ufficio studi dell'Pierre - Olivier Gourinchas rispondendo a ..."E' troppo presto" per valutare l'effetto della recente guerra in. Lo ha affermato il capo economista del Fondo Monetario Internazionale Pierre - Olivier Gourinchas che, rispondendo a una serie di domande legate al conflitto durante la presentazione a ...

***Israele: Fmi, troppo presto per capire impatto economico conflitto Il Sole 24 ORE

Israele, Fmi: presto per valutare impatto economico guerra Agenzia askanews

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha mantenuto le sue previsioni di crescita per l'economia globale nel 2023, nonostante i ...L'economia italiana crescerà dello 0,7 per cento sia nel 2023 che nel 2024. E' quanto riferiscono le ultime previsioni pubblicate oggi ...