Israele era distratto

Il brutale assalto di Hamas , con una raffica di razzi nel sud di, ha sconvolto la vita di civili e numerose famiglie. Gaya Calderon sabato mattinanella sua casa di Tel Aviv, lontana dai luoghi dell'attacco terroristico, ma ha vissuto in diretta il ...il mio primo amore e non ne ho parlato per 20 anni, fino a quando non abbiamo iniziato a ... approfondimento Lior Raz, attore serie tv Fauda, in campo income volontario LA MOBILITAZIONE ...

Gaza, Israele prepara l'attacco. Onu: assedio totale viola diritto internazionale - Oms, aprire un corridoio umanitario sulla Striscia di Gaza - Oms, aprire un corridoio umanitario sulla Striscia di Gaza RaiNews

Israele: «Assedio totale della Striscia». Coppia italiana tra i rapiti Avvenire

La discussione su come sia stato possibile l'attacco di Hamas è appena cominciata, ma oltre ai problemi di intelligence ed esercito ci sono state le scelte politiche di Netanyahu Dal giorno ...Evitando di inciampare in quelle «ambiguità linguistiche» che avevano sollevato l'ira di Israele - dopo che era stato pubblicato il comunicato dei Patriarchi della Terra Santa - monsignor Sviatoslav ...