Israele | chi sono i due italiani scomparsi Tajani | ' Il figlio non riesce a contattarli | speriamo bene'

... 'Uccidere gli ostaggi non migliorerà la situazione' La sinistra anti -, il silenzio di ... Nella scuola e più in generale nella società italiana non c'è spazio peresalta azioni criminali di ...Gli italiani scomparsi Mentre un gruppo di 200 nostri connazionali è atterrato a Pratica di Mare proveniente da Tel Aviv con un volo dell'Aeronautica militare, è grande la preoccupazione per una ...

Che cos’è Hamas, chi la finanzia, quali sono i suoi obiettivi e perché ha attaccato Israele proprio ora la Repubblica

Israele-Hamas, dov’è la Striscia di Gaza e chi la controlla Sky Tg24

La Striscia di Gaza è un territorio conteso dall’inizio dell’occupazione israeliana sul suolo palestinese ed è attualmente in mano ad ...«Una guerra contro Israele potrebbe cominciare a settembre o ottobre 2023». L'attacco di Hamas a Israele, compiuto sabato 7 ottobre, non è stato una sorpresa per tutti.