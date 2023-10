Israele | atterrati a Pratica di Mare aerei con 200 italiani

A Pratica di Mare gli aerei con gli italiani evacuati Sonoalle 8.15 e alle 9.30 di ...della Farnesina " ha avviato sin dal primo momento un attento monitoraggio della situazione ine ..."Siamo 43 pellegrini, ci hanno cancellato il volo e ci è anche scaduta la prenotazione dell'albergo, ci ha ospitato un istituto di suoremi scusi, c'è la sirena, devo riattaccare". Nicoletta Vismara ...

Gaza, guerra totale. Israele prepara l'attacco, Hamas: "Pronti a guerra lunga e scambio prigionieri" - In diretta da Israele - In diretta da Israele RaiNews

Italiani in Israele: a Pratica di Mare a Roma atterrati i due voli militari ... Corriere Roma

"Fauda" si basa sull'esperienza e sulla storia di vita reale di Lior come soldato in un'unità delle forze speciali delle Forze di Difesa Israeliane. Per la sua interpretazione, Lior ha vinto il premio ...Sono atterrati a Pratica di Mare, tra le 9 e le 10, i primi due aerei militari attivati su richiesta della Farnesina, con il coordinamento del Ministero della Difesa, che hanno riportato in ...