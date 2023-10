Israele | al via fiaccolata del ' Foglio' all' arco di Tito a Roma

Israele - paura per l’inviato del Tg1 : pioggia di razzi mentre è in diretta e il collegamento salta paura in diretta tv per l’inviato del Tg1 in Israele Matteo Alviti. Il cronista, che si trova ad Ashkelon, stava raccontando che nel pomeriggio, insieme alla troupe, era scampato per pochissimo al lancio di alcuni razzi, quando un nuovo lancio ha ...

Paura al Tg1 - l’inviato in Israele scappa dai missili – Video Matteo Alviti - Tg1 Paura al Tg1 delle 20 per l’inviato Matteo Alviti, ad Ashkelon, in Israele, che scappa dalla diretta con Giorgia Cardinaletti perché cadono nuovi missili sulla città. Il giornalista scompare dal collegamento, che subisce ...

Israele - gli sfollati e la paura dei bambini : il racconto dell'inviata del Tg La7 Continua a leggere su Tg. La7.it - Quanto sono lontani i Moshavim Netiv HaAsara, Ghea, il kibbutz Zikim da questo albergo su una collina verde di pini intorno a Gerusalemme? sfollati dalle loro case ...

Israele - paura per inviato Tg1 : esplode razzo in diretta – Video (Adnkronos) – L'inviato del Tg1 Matteo Alviti stava raccontando in diretta come alcuni razzi siano caduti a poca distanza dall'auto della troupe ad Ashkelon, in Israele, quando un nuovo lancio di razzi da parte di Hamas ha interrotto il ...

"Via la cittadinanza onoraria". L'avvocato pro-Israele contro Patrick Zaki Valter Biscotti non ci sta e chiede che a Zaki venga ritirata la cittadinanza onoraria: "Dì pure quello che ti pare, ma non come cittadino onorario di Perugia"