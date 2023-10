iPop Festival 2023 | sabato 14 al Teatro delle Arti la quarta edizione della rassegna dei cori pop a cappella

Dopo il successo delle tre edizioni precedenti, con la pandemia finalmente alle spalle, si riaccendono le luci su "", la rassegna musicale in cui il vocal pop a cappella fa da protagonista. L'evento, programmato per il 14 Ottobre 2023 alle ore 21:00, avrà come cornice il Teatro delle Arti, uno dei ...Il gemellaggio tra Paulaner Oktoberfest Cuneo e Cuneo Bikeè solo l'ultima scommessa per ... dance, latin più ricercate e di successo eseguite daband. Il palco del garden invece ospiterà ...

SWR3 New Pop Festival. Dal 14 settembre Baden-Baden diventa la ... LSD Magazine