iOS 16 7 1 – Apple lo rilascia per tutti i suoi dispositivi | Link Diretti al Download

(Di martedì 10 ottobre 2023)periOS 16.7.1, build 20H30, con correzioni di bug, ecco ialper, iOS 16.7.1, con numero di Build 20H30, questo nuovo aggiornamento corregge diversi problemi e corregge alcune misure di sicurezze. Vediamo insieme intanto, come prepararsi al: Prima di L'articolo proviene da TUTTO HACKINTOSH CYDIA & JAILBREAK

Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi iOS 17.0.3 , build 21A360, correggendo il problema di surriscaldamento degli iPhone 15, Link Diretti al Download . Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi , iOS 17.0.3 , con numero di Build 20A360, ...

Apple Rilascia iOS 17.0.3 per Risolvere il Problema di Surriscaldamento sugli iPhone 15 Pro Oggi è una giornata importante per gli utenti degli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, poiché Apple ha Rilasciato iOS 17.0.3 , un aggiornamento mirato a ...

Apple ha blocca to le firme da iOS 17 a iOS 16 da oggi niente più Downgrade a versioni precedenti . Apple blocca le firme da iOS 17 a iOS 16 questo firmware da oggi non sarà più ripristinabile da iTunes e quindi niente più Downgrade , soprattutto ...

Non era un problema hardware legato alla cornice in titanio o alle prestazioni del nuovo processore A17 Pro. Si trattava di un bug di iOS 17 e di alcuni aggiornamenti di app di terze parti che sovraccaricavano il sistema. ... Leggi tutto

Quando compriamo un dispositivo Apple , dobbiamo anche sapere una vita minima di utilizzo, ogni dispositivo ha un inizio e una fine, in questo articolo quindi andremo a vedere insieme la tabella delle versioni iOS ultime installabili sul proprio ...

Con17, l'app Fotocamera su iPhone può essere impostata per scattare foto HEIFF o JPEG da 48 MP a ...ha portato il suo formato file ProRAW su iPhone a partire dalla fotocamera da 48 MP degli ...Anche se molti utenti hanno già aggiornato i propri iPhone e iPad a17,ha rilasciato16.7.1 per i dispositivi più vecchi. Il numero di build per16.7.1 è 20H30. Puoi aggiornare il tuo iPhone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento ...

A metà settembre, le autorità francesi hanno imposto ad Apple di ritirare iPhone 12 dal mercato o di risolvere il problema delle sue emissioni di radiazioni, ritenute troppo elevate da Parigi. Ebbene, ...Per fortuna è già arrivato un bugfix che ha permesso di risolvere la problematica. Apple ha rilasciato l’update iOS 17.0.3 che permette di risolvere il problema delle temperature elevate ma non solo.