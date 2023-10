“Io concorrente?! Sto tremando” GF | colpo di scena | ospite vip in confessionale e l’annuncio di Signorini

(Di martedì 10 ottobre 2023) Grande Fratello, nuova puntata ancora più sorprendente del solito, tra la finta eliminazione di Grecia Colmenares e la proposta alla vip di diventare nuova concorrente. Proprio così: dapprima Alfonsoha fatto credere a tutta la Casa che l’attrice venezuelana fosse l’eliminata di turno. L’ha fatta uscire, poi gli ha detto la verità. Altro che fuori dal gioco, è la preferita del pubblico dunque immune. E la faccia dei coinquilini quando l’hanno vista rientrare è stata eloquente. Ma mai come quando è entrata a sorpresa un’famosa, chiamata ad affrontare la vera protagonista di questa edizione del GF, Beatrice Luzzi. Ancora lei. Dopo aver dato ampio spazio al flirt-non flirt con Giuseppe Garibaldi su cui molti nutrono parecchi dubbi, il volto della soap Vivere ha avuto un faccia a faccia di fuoco con una collega ...

Faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander al Grande Fratello riguardo al presunto ruolo rubato della marchesa Lucrezia in Elisa di Rivombrosa ...Dopo lo scontro epico tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 9 ottobre, Alfonso Signorini ha proposto all'ex vj di entrare nella casa ...