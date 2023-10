Inzaghi alla Salernitana | cambiano le quote retrocessione dei granata

QUOTE RETROCESSIONE SALERNITANA CONPippotorna quindi in panchina dopo la stagioneguida della Reggina, condotta al settimo posto in Serie B nonostante i problemi finanziari ...Manca solo l'annuncio ufficiale, ma di fatto sarà Filippoil nuovo allenatore della Salernitana . Reduce dalla non facile esperienzaguida della Reggina , che ha portato ai playoff di ...

Inzaghi alla Salernitana al posto di Sousa: accordo fino al 2024 Tuttosport

Salernitana, esonerato Paolo Sousa: Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore Il Fatto Quotidiano

Alla ripresa, quando all’Arechi arriverà il Cagliari per quello che sarà uno scontro diretto per la salvezza, sulla panchina della Salernitana ci sarà dunque Pippo Inzaghi: l’ex tecnico di Milan, ...(ANSA) - ROME, OCT 10 - Second-from bottom Serie A club Salernitana sacked Portuguese coach Paulo Sousa on Tuesday and brought in former Reggina manager Filippo Inzaghi. The move came after Sunday's 3 ...