Inviato del Tg1 si trova sotto i missili di Hamas | panico in Israele

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nel corso dell’edizione di stasera del Tg1 Matteo Alviti,da, ha vissuto momenti di vera paura. Il giornalista stava raccontando di come poche ore prima fossero stati sganciati circa 100qassam su Ashkelon, quando un missile è passato sopra la sua testa ed il collegamento è stato interrotto. Grande paura per i presenti : poco dopo, comunque, il servizio è ripreso ed è stato confermato che la troupe del Tg1 non aveva subito danni. Guarda il video: Il drammatico momento in cui il nostroMatteo Alviti deve interrompere la diretta durante il tg1 delle 20 per un nuovo attacco di razzi da parte di ##Israel under attack pic.twitter.com/HtyHt1aG10— Tg1 (@Tg1Rai) October 10, 2023 L'articolo proviene da The Social Post.