Investita e uccisa da un SUV | automobilista indagata per omicidio stradale

(Di martedì 10 ottobre 2023) Casal di Principe. È stata denunciata perla donna di 44 anni che ieri mattina a Casal di Principe ha investito e ucciso con la sua auto una 85enne. L’ incidente è avvenuto in una stradina nei pressi della centrale Piazza Villa. Secondo quanto accertato dai carabinieri della locale Compagnia, la 44enne stava svoltando nella strada dove c’era l’anziana, e se la sarebbe trovata davanti in mezzo alla carreggiata non riuscendo ad evitare l’impatto. La vittima, morta quasi sul colpo, è rimasta incastrata sotto la vettura e sono dovuto intervenire i vigili del fuoco per liberarla. La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sul corpo della vittima.