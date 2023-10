Investe nonna e nipotino | identificato e denunciato il presunto pirata

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Solofra sono riusciti nel giro di poche ore ad acquisire elementi probanti che hanno portato alla denuncia di un 60enne di Mercato San Severino, ritenuto responsabile di fuga a seguito di incidente stradale con lesioni personali ed omissione di soccorso. La spiacevole vicenda si è verificata ieri a Montoro, dove una anziana donna, mentre passeggiava in via Nocelleto con ilnel passeggino, è stata travolta da un’auto, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. Laed il bambino, venivano soccorsi e trasportati dal 118 all’ospedale “Moscati” di Avellino. L’attività svolta dai Carabinieri della Stazione di Montoro, sviluppatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché la visione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in ...

Dramma sfiorato in via Nocelleto a Montoro, dove una vettura ha investito una donna di 74 anni e il suo nipotino di appena 11 mesi, senza poi fermarsi. Fortunatamente, la tragedia è stata ...

AVELLINO – Una anziana e il suo nipotino di undici mesi sono stati investiti da un’auto a Montoro, in provincia di Avellino, che non si è fermata per prestare soccorso. L’investimento è avvenuto in ...Una donna di 74 anni e il nipotino di 11 mesi che spingeva sul passeggino sono stati investiti da una macchina fuggita subito dopo. E' successo intorno alle 10 di questa mattina in via Nocelleto, ad ...