Intervista esclusiva a Daniela Ioia | «Ho amato Rosa da quando lessi lo stralcio di copione per il provino»

(Di martedì 10 ottobre 2023) È raro trovare un’attrice che coniughi talento, passione e amore per la propria terra come fa. Con il suo ruolo diPicariello nella soap opera “Un posto al sole”, è riuscita a toccare i cuori di molti italiani. Abbiamo avuto l’occasione di chiacchierare con lei su come Napoli influenza il suo lavoro, l’importanza dello sport e del teatro nella sua vita e molto altro ancora. FOTO DI GIUSEPPE D’ANNA / FremantleMedia Ciao, benvenuta su Sbircia la Notizia Magazine. In che modo le tue radici hanno influenzato la tua arte e la tua percezione del teatro e del cinema? “Sicuramente aver vissuto e vivere a Napoli mi consente di avere più materiale umano a cui ispirarmi, maggiori sollecitazioni per interpretare i miei personaggi. Io poi sono una che osserva molto e Napoli offre situazioni, ...