Intercettato da uno smartwatch | la rivelazione degli 007 sul sottomarino cinese

Un fendente alla schiena,al collo, un altro al torace e infine al braccio. Una morte rapida, ... 'Non ho nulla da nascondere' , ha detto ai cronisti che l'hannofuori dalla sua ...Il passeur, che si presume appartenga ad un'organizzazione criminale dedita a questo tipo di traffici, ha praticatosconto per i bambini, per i quali i genitori hanno dovuto corrispondere solo ...

"Intercettato da uno smartwatch": la rivelazione degli 007 sul ... ilGiornale.it