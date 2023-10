Inter | Lautaro tornerà a 48 dalla sfida al Torino

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 ottobre 2023), c’è preoccupazione perMartinez: il Toroin gruppo per lacontro ila 48 ore dal calcio d’inizio Come si legge sul Corriere dello Sport, l’e tutto il popolo nerazzurro incrociano le dita per quanto riguardaMartinez, convocato dall’Argentina.- Nella notte tra giovedì e venerdì è attesocasalinga contro il Paraguay, poi la settimana prossima nella notte tra martedì e mercoledì (alle 4 italiane) sarà impegnato nella trasferta a Lima sul campo del Perù.in Italia soltanto giovedì, a quasi 48 oreesterna con l’sul campo del. ...