Inter | Inzaghi può dire addio | tre nomi per sostituirlo

(Di martedì 10 ottobre 2023) Simonedeve conquistare il tricolore per essere certo della permanenza in nerazzurro: girano già idei possibili sostituti Lo stop casalingo contro il Bologna ha fatto perdere la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Calcio 2023 - 2024 SquadraL', campione in carica, ha conosciuto il proprio cammino nella Coppa Italia 2023 - 2024. Inizierà ... La squadra di Simoneè posizionata nella parte alta ...contro Milan, stavolta protagonista uno dei migliori centrocampisti del panorama calcistico europeo. Pioli e(LaPresse) - calciomercato.itParliamo di Martin Zubimendi, ventiquattrenne ...

Inzaghi e la società sono preoccupati: Inter, mai più così La Gazzetta dello Sport

CdS - Inter, furia Inzaghi. Dopo Sommer, Lautaro: basta davvero poco per cambiare l'inerzia di una gara Fcinternews.it

Dopo otto giornate di Serie A, Stefano De Grandis fa il punto su Inter e Milan. Il giornalista prova a individuare le differenze fra le prime due squadre in vetta nella classifica del campionato. REAZ ...In casa Inter ci si concentra anche sulla questione relativa ai rinnovi di diversi giocatori in bilico. I nerazzurri sono vicini a ottenere il sì di tre pedine fondamentali e blindarli. L’Inter vola i ...