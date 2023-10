Inter | il nuovo Mkhitaryan costruito in casa | Berenbruch brilla e sogna esordio e Nazionale

... la soluzione per il possibiletecnico, chiunque esso sia, potrebbe essere quella di ...su cui puntare per riportare in carreggiata questa Salernitana Tra di loro c'è un ex calciatore dell', ...Manca solo l'annuncio ufficiale, ma di fatto sarà Filippo Inzaghi ilallenatore della ... bisognerà aspettare il 18 febbraio (25a giornata), quando i granata affronteranno l'a San ...

Inter, il 26 ottobre Assemblea soci: nuovo ingresso nel CdA. Non ci sarà Steven Zhang fcinter1908

Inter Campus Brasile, sul nuovo campo in erba sintetica Inter - News Ufficiali

Lautaro Martinez non ha requie: tornerà a Milano dopo gli impegni con la Nazionale solo 48 prima della sfida con il Torino ...SALERNO (ITALPRESS) – Niente supplemento di fiducia, il cammino di Paulo Sousa con la Salernitana finisce qui: al suo posto arriva Pippo ...