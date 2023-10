Inter | domani ripresa con otto della prima squadra più uno

Leggi su inter-news

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’si ritroveràad Appiano Gentile, dopo tre giorni di sosta a seguito del pareggio per 2-2 contro il Bologna. Durante lo stopSerie A Inzaghi potrà lavorare con un gruppo riddi giocatori. IN CAMPO – L’anche per questa sosta, la seconda stagionale (ce ne sarà un’altra a novembre e una a marzo), ha largamente pagato dazio con i convocati in nazionale: sono ben sedici. Giovedì le prime partite, che si completeranno martedì notte con i sudamericani. MaSimone Inzaghi torna ad Appiano Gentile, per riprendere gli allenamenti con chi è rimasto in Italia. Non sono in tanti, con l’che – come ovvio – dovrà aggregare diversi ragazzi del settore giovanile per avere un gruppo completo. I portieri di riserva Emil Audero e Raffaele Di ...