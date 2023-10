Inter | Ausilio rassicura Asllani | “Abbiamo fiducia in lui | cessione Brozovic gli darà spazio”

Leggi su sportface

(Di martedì 10 ottobre 2023) Piero, direttore sportivo dell’, èvenuto in Albania in qualità di ospite della consegna dei diplomi del corso da direttore sportivo della Federcalcio albanese. La stampa locale ha incalzato il dirigente nerazzurro sullo scarso minutaggio avuto finora da Kristjan, maha volutore tutti: “in lui e ce l’ha anche Inzaghi, ladiè arrivata anche per creargli più– spiega – In quel ruolo c’è già Calhanoglu, adesso deve pensare a far bene con la nazionale che lo può aiutare a crescere molto.” “Come tutti i giovani ha bisogno di tempo, ma noi lo riteniamo importante per il futuro dell’– prosegue ...