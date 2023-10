Intelligenza artificiale e call center | la sfida di Callbix

Leggi su agi

(Di martedì 10 ottobre 2023) AGI - La formazione sul campo, o nella migliore delle ipotesi un corso scolasticospecifico, ma nelle picocle e medie imprese la figura del segretario che risponde al telefono, smista la posta, tiene l'agenda, contatta i clienti era ed è ancora una figura umana. Nelle grandi imprese ci pesano i, interni o affidati a società terze, ma sempre umani. L'può sparigliare le carte e sostituirsi completamente nel lavoro di segreteria e assistenza ai clienti. Non importa il volume d'affari: che si tratti di un libero professionista o di una media impresa, un bot sarà in grado di rispondere a tutte le esigenze. Di assistenti virtuali, in grado di fare un primo screening dei contatti, se ne trovano già tanti. Ma non vanno oltre un prontuario di risposte che non contempla anche le richieste più ...