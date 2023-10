Insulti alla Meloni | Feltri | “Per i barbari di sinistra dare della putt… alla donna di destra è lecito”

Battono i pugni sui tavoli e, come la magistrata di Catania, quando c'è da mandarepremier Meloni o Salvini non esitano a farlo in modo spavaldo e sulle pagine social in modo che tutti ...Anche in questo caso il prodotto è passato in secondo piano grazievalorizzazione di un ...un'iniziativa a Milano per riqualificare un parco e per ripulire i muri da vari tipi di, ...

Insulti sessisti alla consigliera: "Sciacquetta". Lei denuncia il Resto del Carlino

'Meloni è una p...', la premier posta un video di insulti al corteo della ... Agenzia ANSA

Per Mimmo Borrelli «il teatro deve gettare sale sulle ferite»; per Roberto Saviano è «un'esperienza che si fa collettiva riflessione». Il ...L’attacco dei miliziani di Hamas a Israele del 7 ottobre ha colto di sorpresa l’esercito di Tel Aviv e ha riacceso il conflitto nel cuore del Medio Oriente. Ma la Striscia di Gaza è da tempo oggetto d ...