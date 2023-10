Infortuni | arriva su Fb ‘Morti di lavoro’ per raccontare dramma e mantenere alta attenzione

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Con 'Morti di lavoro' vogliol'su un tema di cui in Italia, ahimè, al di là delle dichiarazioni di facciata, non si interessa nessuno o quasi. E allora ho deciso, con un taglio giornalistico, di monitorare giorno per giorno il fenomeno navigando, leggendo, documentandomi in modo da avere un panorama più possibile completo di quelli che io chiamo 'morti di lavoro', perchè c'è gente che muore per lavoro e cioè sul luogo di lavoro e gente che muore invece 'in itinere', come si dice nella definizione burocratica, e cioè andando o tornando dal lavoro. E dal mio conteggio aggiornato emerge che a ieri in Italia sono morte di lavoro 940 persone, e cioè sul lavoro o in itinere. Con una media che a settembre è andata clamorosamente al di là di quella che è la vulgata. Si dice infatti che in Italia muoiano ...