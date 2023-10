Infodemia di guerra | la storia del video dei “bombardamenti israeliani su Gaza”

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 10 ottobre 2023) Che accada sui social network è un problema collaterale, vista la quantità immensa di fake news che circolano all’interno delle piattaforme su qualsiasi tipo di argomento. Che una testata giornalista si “fidi” di quel che trova in giro per la rete e lo pubblichi a mo’ di notizia senza verificare che sia veritiero è molto più grave. Soprattutto in contesti di, occorre sempre procedere per step, partendo dalla verifica dell’affidabilità della fonte per poi arrivare al controllo di una o più informazione. Solo in caso di esito positivo si deve procedere alla pubblicazione. Lo dicono le regole deontologiche della professione giornalista. Nei giorni scorsi, come già accaduto in passato in altri casi, c’è chi ha condiviso la notizia deldeiordinati da Israele su(nella zona Nord della ...