Infezione da HCV | in Emilia-Romagna screening a tappeto con oltre il 25% di cittadini raggiunti Al via campagne informative più capillari con il coinvolgimento di medici di famiglia e operatori sanitari per aumentare i numeri

(Di martedì 10 ottobre 2023) •Alla fine del 2022 solo 10 regioni avevano iniziato il programma di: partita per seconda, l’oggi è la regione che ha effettuato losu più persone: nella classe di età tra i nati nel 1969-1989 sono stati testati il 25.9% deielegibili. •Associazione EpaC: “Facciamo appello al Ministro della salute affinché nella prossima manovra finanziaria sia inserita una proroga per loHCV. Porteremo questa urgente istanza all’attenzione dell’intergruppo parlamentare sulle epatiti virali e malattie del fegato, così come l’ipotesi di attivare unoper l’epatite Delta, considerate le nuove possibilità terapeutiche approvate dall’Agenzia del Farmaco”. Ravenna, 10 ottobre 2023 – L’epatite cronica da virus dell’HCV è una ...